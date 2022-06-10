شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يجرى مسحة طبية اليوم استعدادا للسفر إلى كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بعثة منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال لمسحة طبية اليوم، استعدادا للسفر إلى كوريا لخوض اللقاء الودى بين الفراعنة ومنتخب كوريا الجنوبية، والمقرر له يوم 14 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر القاهرة صباح غد السبت متجهة إلى العاصمة الكورية سول، وسوف تستغرق الرحلة ما يقرب 12 ساعة طيران.

وكان أعلن الاتحاد الكوري الجنوبى لكرة القدم، نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبى مصر وكوريا الجنوبية والتى ستقام على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع إلى 70 ألف مشجع تقريبا.

ويغيب عن قائمة منتخب مصر للإصابة كل من محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن "تريزجية" وياسر إبراهيم وأحمد فتوح.