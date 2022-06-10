شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة أنس أسامة.. اتحاد السلة ينتظر فتوى "الفيبا" لتعديل لائحة الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولي اتحاد كرة السلة رد الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" بشأن أزمة أنس أسامة الذي وقع لناديى الاتحاد السكندرى والزمالك رغم أنه لاعب محترف وليس هاوِ.

وخاطب اتحاد كرة السلة نظيره الدولى بشأن الازمة الدائرة حول أنس أسامة حيث ان اللائحة العامة بالاتحاد المصرى تنص على إيقاف اللاعب لمدة عام وعودته لناديه الأصلى بعد انتهاء العقوبة حال التوقيع لناديين ، لكن لائحة الاحتراف لا تتضمن موقف أنس أسامة وفقا لتصريحات مسئولي الاتحاد .

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولو اتحاد السلة ينتظرون رد الفيبا حول الموقف النهائي لوضع بند في اللائحة حيث سيتم إضافة بند لحالة أنس أسامة، بعد فصل الاتحاد الدولي لكرة السلة، واتخاذ قراره النهائي بشأن موقف اللاعب، ومدى قانونيته.

كان محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة قد أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الاتحاد المصري سيلجأ إلى الاتحاد الدولي للعبة، ليفصل في القرار ويقدم توصيته، وذلك ردًا على توقيع أنس أسامة للزمالك ثم الاتحاد السكندري.

وأشار إلى أنه أن اللاعب الهاوي تنص اللائحة على على إيقافه لمدة عام، ثم يعود إلى ناديه الأصلي، بينما أنس أسامة يُصنف كلاعب محترف، موضحًا أن حالة أنس أسامة لم تمر على اتحاد السلة من قبل، وبالتالي يتم الاستناد إلى الاتحاد الدولي لتحديد الموقف بكل شفافية.