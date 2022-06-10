شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورى العالمى للكاراتيه باستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات بطولة سيرياس A للكاراتيه – Karate Series A، المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 حتى 12 يونيو 2022 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، ويشارك فى البطولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة وأعضاء الأجهزة الفنية من 76 دولة حول العالم.

ووصل مساء أمس الخميس أنطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه إلى القاهرة لحضور فعاليات البطولة ومن قبله طاهر المصباحى رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من لاعبى المنتخب المعتزلين على هامش منافسات البطولة يأتى فى مقدمتهم، جيانا فاروق، وشيماء أبو اليزيد، وأحمد أشرف، بالإضافة إلى ياسمين حمدى، وسارة عاصم.

وكان اتحاد الكاراتيه قد اشترط إحضار جواز السفر مع كل لاعب من الراغبين فى الاشتراك بمنافسات الدورى العالمى A series، وجاء اشتراط إحضار الجواز لأنه الوثيقة المعتمدة والمعترف بها من جانب الاتحاد الدولى لإثبات السن للتسجيل فى البطولة.