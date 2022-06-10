بعد فضيحة إثيوبيا.. اجتماع طارئ لاتحاد الكرة.. وشوبير: اتجاه لإقالة إيهاب جلال.. والمدرب: أرضية الملعب والغيابات سبب الخسارة

الشارقة - اميمة ياسر - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، بهدفين نظيفين، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، وجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع مهم لمناقشة أسباب الهزيمة والاطلاع على تقرير إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات الفورية.

شوبير: اتجاه فى الجبلاية لإقالة إيهاب جلال

من جانبه، قال الإعلامى أحمد شوبير، في برنامجه بقناة "أون سبورتس"، إن هناك اتجاها فى الجبلاية لإقالة إيهاب جلال من تدريب الفراعنة، بعد الأداء السيء الذي ظهر به المنتخب أمام إثيوبيا.

المدرب: أرضية الملعب والغيابات سبب الخسارة

وفي سياق متصل، أرجع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أسباب الخسارة أمام إثيوبيا إلى أرضية ملعب اللقاء والغيابات التي يعاني منها المنتخب خلال المرحلة الحالية.

وأوضح إيهاب جلال في المؤتمر الصحفى عقب مواجهة إثيوبيا: "أدينا مباراة سيئة للغاية و هناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب و البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف و كنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة والمباراة أسهل من تصور اللعيبة و فوجئت بأداء اللاعبين و الأمطار ساعدتهم بعض الشيء في الضغط علينا "

وأضاف جلال: "حتى الآن لم أتحدث مع اللاعبين في أي شيء كان هناك حديث بين الشوطين لكن بعد ذلك سيكون لنا حديث في الأيام القادمة و المباراة قد تكون للنسيان وقد تؤثر علينا في الفترة المقبلة و لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا ربما هذا الوقت سيساعد المنتقدين لكن هذه هي الكرة ويجب أن نتقبلها ".

وتأزم موقف المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023، بعدما تلقى خسارة موجعة على يد مضيفه الإثيوبي، بهدفين نظيفين.

على الجانب الأخر فازت غينيا على مالاوي بهدف نظيف، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

وبذلك تساوت منتخبات المجموعة الرابعة بـ3 نقاط لكل منهم، حيث تصدر المنتخب الإثيوبي بفارق الأهداف، فيما تذيل المنتخب الوطني الترتيب، وجاءت مالاوي ثانيا وغينيا ثالثا.

وقدم المنتخب الوطني أداء سيئا ولم تكن له أي خطورة على المرمى الإثيوبي، فيما سيطر المنتخب المضيف على مجريات المباراة وأهدر أكثر من فرصة.

وسجلت إثيوبيا الهدف الأول في شباك أبو جبل من خطأ دفاعي في الدقيقة 23 عن طريق دوكلي.

وبعدها بدقائق أنقذ القائم الفراعنة من هدف محقق بعد انفراد من أبوبكر نـاصـر.

كما ألغى حكم المباراة هدفا لإثيوبيا بداعي التسلل في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39 سجل شيمليس بيكلي الهدف الثاني لإثيوبيا بتصويبة قوية تسكن شباك أبو جبل.

بعد ذلك أجرى إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بدخول عمر كمال ومهند لاشين وإبراهيم عادل، بدلا من أيمن أشرف عمرو السولية محمد مجدي أفشة.

ولم يتحسن أداء الفراعنة خلال الشوط الثاني، واستمرت إثيوبيا في الضغط بشكل كبير وسط توهان للاعبي المنتخب الوطني.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق دفع إيهاب جلال بأحمد رفعت وأحمد عاطف بدلا من مرموش ومصطفى محمد.