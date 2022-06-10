شكرا لقرائتكم خبر عن مروان صلاح أول حارس مرمى مصرى ينضم لبايرن ميونخ فى عمر 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الصاعد مروان صلاح، حارس مرمى الأهلي السابق، لعمل معايشة بين 20 موهبة في العالم، بين صفوف فريق الشباب بنادي بايرن ميونخ، في الساعات الأخيرة بعدم خضوع الحارس للاختبارات وسط مجموعة كبيرة من المتقدمين من مختلف أنحاء العالم.

مروان صلاح من ناشئى النادي الأهلي مواليد 2004، ورحل لعدم تواجد فرصة في القلعة الحمراء، بعد دمج فريقي 2003 و2005 وتواجد 5 حراس آخرين بالفريق، فرحل لسموحة ولم يجد الفرصة المناسبة لإمكانياته، وسمع عن اختبارات بايرن ميونخ فأرسل لهم بعض الفيديوهات لتصدياته، وتم استدعاؤه بالفعل للخضوع للاختبارات.

ونجح الحارس الصاعد في تقديم مستويات كبيرة بالاختبارات، وتم اختياره من ضمن أفضل 3 حراس مرمى في العالم تحت الـ18 عاما من بين 2500 حارس في الاختبارات، وانضم بالفعل لفريق الشباب ببايرن ميونخ.

يذكر أن نادي بايرن ميونخ أعلن في وقت سباق عبر حسابه الرسمي عن عودة برنامج "اكتشاف المواهب" للنور مجددًا بعد غيابه أثناء فترة كورونا، وذلك لفتح المجال أمام أكثر 20 موهبة حول العالم للقيام بمعايشة مع العملاق البافاري وفتح الباب أمامهم للاحتراف.



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