شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: صلاح محظوظ بالغياب عن مباراة إثيوبيا لأنه كان سيتحمل الهزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالمستويات التي يقدمها محمد صلاح على الصعيد العالمي مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "صلاح طموحه بيتجدد كل سنة، أتمنى أن يتخذه اللاعبون المصريون مثلا أعلى لهم بالأفعال وليس الأقوال، ويستثمرون في أنفسهم وتطوير عقليتهم".

وأكمل معوض: "صلاح كل يوم يسعى للتطور، انظروا للحالة الجسدية له في الوقت الحالي، وقارنوه وقتما كان لاعبًا في روما أو تشيلسي".

وأوضح معوض: "صلاح طور إنهاءه للفرص أمام المرمى، عندما كان لاعبًا في روما كان يهدر الكثير من الفرص للتسجيل، واللاعب محظوظ بعدم تواجده في مباراة إثيوبيا لأنه كان سيتحمل الهزيمة".

وخسر منتخبنا الوطنى لأول مرة أمام إثيوبيا منذ 33 عاما في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث كانت آخر هزيمة للفراعنة أمام إثيوبيا عام 1989 بهدف نظيف في تصفيات أمم أفريقيا.