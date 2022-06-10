شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين بعد خسارة المنتخب أمام إثيوبيا: الكرة المصرية ترجع إلى الخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى السابق، هزيمة منتخبنا الوطنى أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال وليد صلاح الدين خلال حلوله ضيفا على قناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى أحمد شوبير، إن الكرة المصرية ترجع إلى الخلف، والمنتخب الوطنى قدم أداء سيئا للغاية أمام إثيوبيا وغابت الروح عن اللاعبين.

وأضاف صلاح الدين: "هناك تناحر كبير بين الأهلى والزمالك واللاعيبة أسعارها في مصر مغالى فيها وبنقطع بعض على لاعيبة ماتستاهلش، الأرقام الكبيرة التي تدفع فيها وكل هذه الأشياء تؤثر على منتخب مصر".

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا، التى أقيمت الخميس فى مالاوى، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

ووجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع مهم لمناقشة أسباب الهزيمة والاطلاع على تقرير إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات الفورية.

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.