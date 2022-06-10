شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى: أداء المنتخب أمام إثيوبيا كان محبطا والإصابات أثرت على إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق لفريق فاركو، أن أداء المنتخب الوطني أمام إثيوبيا كان محبطًا، خاصة أن العناصر التي اختارها إيهاب جلال هي نفسها التي كان يعتمد عليها كيروش وحقق بها نتائج مميزة.

وتابع عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "الشوط الأول منتخب مصر لم يقدم محاولة واحدة على المرمى الإثيوبي، وكل أخطاء كرة القدم تم ارتكابها في شوط واحد إمام إثيوبيا، كل اللاعبين كانوا خارج الفورمة، وبعض الظروف ساهمت في ظهور المنتخب بهذا الشكل".

وواصل المدير الفني السابق: "دائرة اختيارات المنتخب في مصر ضيقة للغاية، والإصابات حرمت إيهاب جلال من ركائز مؤثرة، لكن حينما يفشل اللاعبون في التمرير وهو أبسط مهارات كرة القدم فبالتأكيد هناك مشكلة".

وخسر منتخبنا الوطنى لأول مرة أمام إثيوبيا منذ 33 عاما في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث كانت آخر هزيمة للفراعنة أمام إثيوبيا عام 1989 بهدف نظيف في تصفيات أمم أفريقيا.