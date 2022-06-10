شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى لـ أون سبورت: على اتحاد الكرة وجلال أن يرحلوا ويتركوا المسئولية لمن يقدر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامي مدحت شلبي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وإيهاب جلال المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون بالاستقالة من مناصبهم، بعد الهزيمة من إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا والتي وصفها بـ"الفضيحة الكروية".

وقال شلبي موجها رسالته لاتحاد الكرة وإيهاب جلال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "ارحلوا واتركوا المسئولية لم يقدر عليها، السقوط المدوى أمام إثيوبيا فضيحة لا تغتفر، نريد مسئولين يقدرون المهمة ويحترمون مشاعر الجماهير".

وانتقد شلبي تصريحات إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي، مطالبا المدير الفني بالرحيل الفوري من المنتخب احتراما للجماهير ولنفسه قبل أن يكون مضطرا لاتخاذ هذا القرار.

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.