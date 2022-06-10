شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: هذا الجيل فى المنتخب الأقل فنيا والأكثر استفادة مادية وإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى علاء نبيل، المدرب العام السابق للمنتخب الوطني، استياءه من المستوى الذي ظهر به المنتخب في مباراة إثيوبيا، قائلا: "حزين على نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا، تعودنا أن نستفيق بعد السقوط وليس قبله، وللأسف دائما نفكر بعد وقوع الكوارث".

وواصل المدرب العام للمنتخب الوطني: "الكرة المصرية تعاني منذ 6 سنوات، وكل مرة نعالج فيها المشكلة بشكل عشوائي وبهذه الطريقة لن نقف مرة أخرى على أقدامنا".

وتابع علاء نبيل: "لا بد من محاسبة الجميع، هؤلاء اللاعبين حصلوا على أكثر من حقهم، وهذا الجيل أكثر الأجيال استفادة مادية وإعلامية وأقل الأجيال على المستوى الفني".

وأكمل المدرب العام للفراعنة: "منتخب مصر يفتقد الروح، المشكلة ليست في المدرب وحده، لا يوجد لاعبون على قدر المسئولية، هؤلاء اللاعبون لم يقدموا إنجازا واحدا لمصر منذ خمس سنوات وهم يشاركون بشكل أساسي".

واختتم نبيل تصريحاته: "اللاعبون يقدمون مستويات هزيلة، لا بد من عقاب لهؤلاء اللاعبين، لدينا مواهب لكن يجب أن يضع اتحاد الكرة نظام عملي وفني يطبق باحترافية ونبتعد عن المجاملات".

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.