شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم يعلق على الخسارة من إثيوبيا: المنتخب بلا هوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، لاعبي منتخب مصر بعد الهزيمة من إثيوبيا بهدفين دون رد في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال أبو مسلم في تصريحاته تليفزيونية: "الأمر في الكرة المصرية أصبح صعبا للغاية، فلا يوجد تطوير على مستوى اللاعبين والفرق والناشئين"، وأضاف: "مكانش لينا رد فعل من الجهاز الفني أو اللاعيبة بعد التأخر بهدفين، وده مينفعش لازم يبقى لينا رد فعل قوي".

وواصل: "منتخب مصر يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر، ولا بد من وجود أحمد فتوح، ومحمد حمدي أو الاعتماد على كريم حافظ" ، وختم حديثه قائلاً: "ضد إثيوبيا لم يكن هناك روح أو هوية لمنتخب مصر، والكرة المصرية في دائرة الخطر".