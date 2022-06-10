شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يقدم "روشتة" الإنقاذ بعد خسارة المنتخب من إثيوبيا بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني رمزي، نجم الكرة المصرية الأسبق، أنه تفاجأ من أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا، مُشيرًا إلى توقعه أن يقدم الفراعنة أداء أقوى مما قدموه أمام غينيا في الجولة الأولى.

وخسر منتخبنا الوطني الأول بثنائية نظيفة من إثيوبيا في المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس، في مالاوي في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (كوت ديفوار 2023).

وتابع رمزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: منتخب غينيا أقوى من إثيوبيا لذلك انتظرت أداء أفضل، وأضاف نجم الكرة المصرية السابق، إن أرادنا التطوير فعلينا البدء بحل جذور الأزمات بدءاً من قطاعات الناشئين وتطوير البنية التحتية وإمكانيات المدربين.

وعن توليه مهمة قيادة المدير الفني لاتحاد الكرة، قال رمزي: "لم يتواصل معى أي شخص من اتحاد الكرة بشكل رسمي، وتابعت الأمر في الإعلام"، وأتم: "بالطبع أتمنى خدمة المنتخب الوطني في أي وقت، ولدي أفكار وخبرات بحكم تدريبي للمنتخب وبعض فرق الدوري، وتجربة احترافي بألمانيا، وقادر على وضع خطط للكرة المصرية لمدة 10 أو 15 عامًا".