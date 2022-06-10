الامارات | 15 بطولة في النصف الثاني من موسم «البادل تنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 بطولة في النصف الثاني من موسم «البادل تنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد اتحاد الإمارات للبادل تنس، الأسبوع المقبل، لاستئناف أنشطته المحلية للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي، حيث وضع خطة لإقامة 15 بطولة خلال الفترة المقبلة؛ بواقع ثلاث بطولات أسبوعية. وأكد أمين عام الاتحاد، سعيد المري، لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتحاد يواصل عمله من أجل نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في الدولة، في ظل وجود أكثر من 385 ملعباً، وأكثر من 85 نادياً حتى الآن، موضحاً أن استقطاب المواهب الناشئة أحد أبرز اهتمامات الاتحاد، الأمر الذي يستدعي وجود المزيد من اللاعبين لاختيار الأفضل من بينهم وتنمية مهاراتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news