الامارات | اتحاد الكرة يُناقش مسابقات الموسم المقبل مع أندية الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُناقش مسابقات الموسم المقبل مع أندية الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مع أندية الدرجة الأولى مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، وذلك خلال ورشة نظمها الاتحاد، أمس، بمقره في دبي. وشارك في ورشة العمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أحمد بن درويش، ومسؤولو إدارة المسابقات بالاتحاد، وممثلو أندية الدرجة الأولى. وقال اتحاد الكرة في بيان: «رحّب رئيس لجنة المسابقات بممثلي الأندية، ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، مشيداً بالتعاون القائم والمستمر بين اتحاد الكرة وإدارات أندية الدرجة الأولى، الذي أسهم بشكل كبير في نجاح جميع مسابقات الموسم الرياضي الماضي، والتي شهدت منافسات كبيرة بين الفرق إلى الجولات الأخيرة». وأشار بن درويش إلى أن «لجنة المسابقات تحرص على التشاور مع الأندية في كل الأمور الإدارية والتنظيمية للمسابقات قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بهدف طرح ومناقشة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير مسابقاتنا المحلية واللعبة بشكل عام». وأضافت: «ناقشت ورشة العمل أربعة محاور، تضمنت مسابقات الموسم الرياضي 2022-2023، وأعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول وفئاتهم، ومسابقة كأس رئيس الدولة، كما تم استعراض أجندة مسابقات الفريق الأول للموسم الكروي المقبل، إضافة إلى التعديلات المقترحة على لوائح المسابقات، وخلال مناقشات محاور ورشة العمل، تقدم ممثلو الأندية بمقترحات، ستقوم اللجنة بدراستها خلال الأيام المقبلة، وتقديم توصية لعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة للاعتماد».

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