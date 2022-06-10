الامارات | الجوكر: كتابي لرد الجميل إلى مصر والمصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن الجوكر: كتابي لرد الجميل إلى مصر والمصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي الزميل محمد الجوكر، أن كتابه «الإمارات ومصر سيرة حب» الذي تم تدشينه في القاهرة أمس، جاء «لرد الجميل إلى مصر والمصريين الذين يكن لهم كل مودة وتقدير». جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الجوكر في حفل تدشين كتابه الجديد في المركز الأولمبي بضاحية المعادي بالقاهرة برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.

وألقى وزير الشباب والرياضة المصري كلمة أكد فيها أن علاقات الإمارات ومصر هي علاقة حب ومودة من عشرات السنين، وأن الرياضة لعبت دوراً محورياً ومؤثراً في تنمية العلاقة بين البلدين الشقيقين.

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