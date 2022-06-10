الامارات | «صيف أبوظبي الرياضي» ينطلق 1 يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف أبوظبي الرياضي» ينطلق 1 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن إطلاق فعالية «صيف أبوظبي الرياضي»، التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على اتباع أنماط حياة صحية، وممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة.

وتقام الفعالية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2022، وذلك في القاعة 8 ولغاية القاعة 12، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 27 ألف متر مربع، تتوزع على أكثر من 25 مضماراً وملعباً مجهزاً وفق أعلى المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى عدد آخر من الفعاليات المصاحبة المخصصة للأفراد والمجموعات والعائلات ومحبي الرياضة. وستتضمن الفعالية عدداً كبيراً من الأنشطة الرياضية والملاعب المخصصة لها في قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تم تخصيص ثلاثة ملاعب لكرة القدم السباعية، وملعبين لكرة القدم الخماسية، وثمانية ملاعب للتنس الأرضي المصغر (البادل)، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وثلاثة ملاعب لتنس الريشة، وثلاثة ملاعب للكرة الطائرة، وملعب للكريكيت، ومضمار لرياضة الكروس فت، بالإضافة إلى مضمار مخصص للجري بطول كيلومتر. وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «توفر فعالية صيف أبوظبي الرياضي فرصةً مثالية للزوار من جميع الأعمار لممارسة الأنشطة الرياضية في موسم الصيف وسط أجواءٍ مناسبة وممتعة للجميع».

يستمر لغاية 31 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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