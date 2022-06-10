اخبار الرياضه

الامارات | «الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» يحصد 4 جوائز عن موسم 2021

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» يحصد 4 جوائز عن موسم 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لعام 2021 أربع جوائز خلال النسخة التاسعة من حفل توزيع جوائز قطاع صناعة للشرق الأوسط الذي يسلط الضوء على أهم الفعاليات في المنطقة خلال الموسم.

وحققت النسخة 13 من السباق أرقاماً قياسية، وحسمت أحداثها بلقب بطولة العالم للسائقين بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون على التصميم الجديد لمسار حلبة مرسى ياس. وتابع السباق الختامي من بطولة العالم ما يزيد على 108 ملايين مشاهد في مختلف أرجاء العالم. ومع الجماهيرية الواسعة التي حققها السباق في عام 2021 والشعبية المتزايدة التي تتمتع بها الفورمولا1، يشهد السباق الختامي لموسم 2022 إقبالاً غير مسبوق على تذاكر الحدث بمختلف فئاتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا