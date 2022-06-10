الامارات | كايو: مازلت غير مصدق خروج المنتخب من «ملحق آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: مازلت غير مصدق خروج المنتخب من «ملحق آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مهاجم المنتخب الوطني وفريق العين، الدولي كايو كانيدو، إنه يشعر بالحسرة والإحباط بسبب الخروج من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم على يد المنتخب الأسترالي بعد الخسارة 1-2، مشيراً إلى أنه لايزال غير مصدق خروج المنتخب من ملحق آسيا، وغير متقبل فكرة الخروج بهذه الطريقة، معتبراً أن المجموعة التي ارتدت قميص المنتخب خلال المباراة كانت تستحق الأفضل.

وقال كايو في رسالة لجماهير المنتخب عبر حسابه في «انستغرام» إنه «محطم بسبب فقدان فرصة التأهل للملحق العالمي، وإنهم كانوا يدركون أهمية وصعوبة المواجهة أمام خصمهم الأسترالي، ومع ذلك كانوا يأملون في تحقيق الانتصار والعبور إلى الملحق العالمي من أجل إسعاد جماهير كرة القدم في الإمارات».

وكان كايو ظهر بمستوى جيد خلال اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، إذ سجل هدف التعادل 1-1 الذي أحيا الآمال لفترة من الوقت، لكن شباك «الأبيض» استقبلت هدفاً متأخراً تسبب في الخسارة.

وتنتظر «الأبيض» مشاركات مهمة العام المقبل، بداية من كأس الخليج العربي (خليجي 25) في العراق، ثم بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، التي تستضيفها الإمارات من 20 مارس إلى 3 أبريل، إلى جانب نهائيات كأس آسيا التي سيحدد البلد المستضيف لها قريباً بعد اعتذار الصين.

وأكد كايو أن المجموعة الحالية من اللاعبين كانت تستحق الوصول إلى كأس العالم، وأن لديهم الفرصة لتحقيق إنجازات في المستقبل، وقال: «المستقبل يحتفظ لنا بشيء خاص، أشعر بذلك، شكراً لله وشكراً للإمارات، سأكون دائماً في خدمة المنتخب لأجل هذا البلد الذي أحبه».

وغادر كايو أمس إلى البرازيل من أجل قضاء العطلة الصيفية قبل العودة إلى الدولة نهاية الشهر المقبل للالتحاق بتحضيرات العين للموسم الجديد، إذ تنتظر «الزعيم» تحديات صعبة في طريق المحافظة على لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، كما تنتظره مشاركات مهمة في كأس رئيس الدولة وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.

غادر كايو الإمارات أمس متجهاً إلى البرازيل لقضاء العطلة الصيفية قبل العودة نهاية الشهر المقبل للالتحاق بتحضيرات العين.

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