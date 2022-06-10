الامارات | «البارالمبية» واتحاد التعليم المدرسي والجامعي يستعرضان آلية اكتشاف مواهب أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «البارالمبية» واتحاد التعليم المدرسي والجامعي يستعرضان آلية اكتشاف مواهب أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، مقر اللجنة البارالمبية الوطنية في الشارقة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد واللجنة، ودراسة سبل الارتقاء بالمستوى الرياضي والبدني للطلبة من أصحاب الهمم في جميع المراحل، والاطلاع على الخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وطرق تنفيذها، وآلية اكتشاف مواهب أصحاب الهمم.

والتقى سهيل بن بطي خلال زيارته برئيس اللجنة البارالمبية الوطنية محمد فاضل الهاملي، والأمين العام للجنة ذيبان المهيري، وحضر اللقاء أيضاً كل من المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضات النخبة والمستوى العالي صفاء تريم، ورئيس قسم الدراسات والبحوث في الهيئة عبدالعزيز الشامسي.

وقال : «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً برياضة أصحاب الهمم، وتعمل على تطويرهم عبر تقديم الدعم الأمثل للمواهب، ويفخر جميع الرياضيين الإماراتيين بالإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تعبر عن إصرارهم وعزيمتهم وحبهم للرياضة، لذا تضع الهيئة ضمن أولوياتها تقديم أفضل رعاية لهم وتمكينهم اجتماعياً ورياضياً».

من جهته، وجّه محمد فاضل الهاملي الشكر إلى الشيخ سهيل بن بطي على زيارته، وقال إن «هذا الاهتمام من قبل الهيئة العامة للرياضة يعكس الجهود الكبيرة لدعم رياضة أصحاب الهمم، وتنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز اكتشاف المواهب الجديدة، وتطوير مستوى الرياضة على مختلف الأصعدة».

وأضاف: «تقوم الهيئة العامة للرياضة بدور ريادي ومؤثر في توفير البيئة والمناخ المناسب لتعزيز قدرات الرياضيين والارتقاء بمهاراتهم، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق الأهداف المرسومة».

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