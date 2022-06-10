الامارات | حارب عبدالله.. مستقبل «الأبيض» وأفضل موهبة في آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حارب عبدالله.. مستقبل «الأبيض» وأفضل موهبة في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض لاعب المنتخب وفريق شباب الأهلي حارب عبدالله سهيل نفسه في الفترة الماضية بوصفه أحد أبرز اللاعبين الشباب في الإمارات وآسيا، حيث تصدر قائمة أفضل موهبة شابة في القارة، بعدما تألق بشكل لافت مع فريقه، ومع المنتخب بدءاً من المباراة الحاسمة في ختام تصفيات دور المجموعات بمونديال 2022، أمام كوريا الجنوبية بإحرازه هدف الفوز، ثم ظهوره بمستوى رائع أمام أستراليا في الملحق الآسيوي، حيث كان الأكثر خطورة على دفاع أستراليا، كما صنع هدف الإمارات الذي جاء بتوقيع كايو، رغم أن «الأبيض» خسر 2-1.

وجاء حارب خلال الشهر الجاري في المركز الـ31، من ضمن أفضل 100 موهبة في العالم لسنة 2022، وفقاً لموقع «فوتبول أوبزيرفاتوري»، حيث احتل المركز الـ31 عالمياً، وتم تصنيفه أفضل موهبة واعدة اكتسبت خبرات من خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وشباب الأهلي.

وجاء لاعب بروسيا دورتموند الألماني، الإنجليزي بيلينغهام أولاً على العالم، وتبعه في المركزين الثاني والثالث لاعبي برشلونة الإسباني غافي وبيدري.

ويعد حارب من أبرز اللاعبين الذين تم تصعيدهم في شباب الأهلي في المواسم الماضية، إذ أحرز هدفاً في أبطال آسيا 2020، وهو بسن 17 عاماً فقط، ليصبح أصغر لاعب إماراتي وعربي يحرز هدفاً في تاريخ البطولة، ووصل حارب، الذي يكمل عامه الـ20 في 26 نوفمبر المقبل، إلى التصنيف العالمي، بمشاركته في 1666 دقيقة وهو في المركز السابع للاعبين من خارج أوروبا، ضمن 100 من لاعبي كرة القدم الذين لم يحتفلوا بعد بعيد ميلادهم الـ20، ومع هذا اكتسبوا أكبر تجربة خلال النصف الأول من هذا العام.

وأشاد الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي على «تويتر» بتألق حارب الموسم الماضي بسرعته ومهاراته السريعة، وأظهر أوراق اعتماده في ناديه والمنتخب من خلال السعي لتحقيق النجاح مع من حوله، كما نوه بأن قائمة أمنيات اللاعب طويلة، لكن أعظمها أن يحل هو وزملاؤه في شباب الأهلي، في المركز الأول في جميع البطولات المحلية والدولية، مدركاً أن هذه الأمنيات لا تتحقق إلا من خلال التفاني والتضحية والتميز والسعي الجاد.

أفضل 5 مواهب في آسيا

1– حارب عبدالله (الإمارات).

2– وون هوانغ (كوريا الجنوبية).

3– جاكوب فاريل (أستراليا).

4– باتريك يازبيك (أستراليا).

5– كيوري ماتسوكي (اليابان).

• القائمة العالمية يتصدرها الإنجليزي بيلينغهام، ويحل الإسبانيين غافي وبيدري ثانياً وثالثاً.

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