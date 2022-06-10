شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أداء منتخب مصر أمام إثيوبيا لم يفاجئني.. وكيروش أعاد شخصية الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه لم يتفاجأ من أداء ونتيجة مباراة المنتخب اليوم أمام إثيوبيا بعد الظهور بمستوى ضعيف أمام غينيا، في المواجهة الأولى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت إيفوار.

وأوضح أحمد حسن خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن البرتغالى كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر أعاد الشخصية للاعبى الفراعنة خلال توليه المسئولية، رغم التحفظ على المستوى الفني.

وأشار أحمد حسن إلى أن هناك خلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك الأمر ظهر خلال قرار تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب، وأن الاعتراض جاء من الثنائى حازم أمام ومحمد بركات أصحاب الخبرات في ملف الكرة.

وتابع أحمد حسن أنه لا بد من الاستعانة بمستشارين داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم من قبل رموز في الكرة لاتخاذ القرارات الأنسب لصالح الكرة المصرية.

وخسر منتخبنا الوطنى لأول مرة أمام إثيوبيا منذ 33 عاما في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث كانت آخر هزيمة للفراعنة أمام إثيوبيا عام 1989 بهدف نظيف في تصفيات أمم أفريقيا.