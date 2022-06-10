شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: تشكيل وتغييرات إيهاب جلال أمام إثيوبيا كانت تأليف وافتكاسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامي مدحت شلبي التشكيل الذي بدأ به إيهاب جلال مباراة إثيوبيا، موضحا أن جبهة عمر جابر كانت ثغرة كبيرة والبدء به خطأ كبير من إيهاب جلال، خاصة أن هذه المباراة كانت تحتاج لتواجد عمر كمال عبد الواحد.

وتابع شلبي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس: "تشكيل وتغييرات إيهاب جلال وتبديلاته كانت تأليف وافتكاسات، وكان يجب الدفع بباهر المحمدي بدلا من محمود علاء لأن الأخير يعاني من بطء شديد".

وواصل شلبي: "لا أعلم سر غياب حمدي فتحي عن التشكيل، ومشاركة إمام عاشور قرار غريب في ظل تواجد مهند لاشين، إمام عاشور ليس بمستوى ديفندر منتخب مصر".

وأكمل شلبي: "تغيير مراكز الجناحين مرموش وزيزو اختراع غريب من المدير الفني، المباراة لم تكن بحاجة لكل هذا التأليف، والتغييرات كانت غير مبررة وخاصة مشاركة عمر كمال في مركز الظهير الأيسر في ظل تواجد كريم حافظ".

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.