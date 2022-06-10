شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: منتخب مصر قدم كرة فقيرة أمام إثيوبيا وارتكبنا كل أخطاء كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد طه إسماعيل، نجم الأهلى الأسبق، أداء المنتخب الوطنى أمام إثيوبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف.

وقال إسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس 1"، إن المنتخب الوطنى لعب بشكل مترهل وقدم كرة فقيرة فنيا أمام إثيوبيا، موضحا أن اللاعبين ارتكبوا جميع الأخطاء الممكنة في كرة القدم أمام إثيوبيا.

وأكد الشيخ طه أن المنتخب الوطنى لم يتعامل بالاحترام المناسب مع إثيوبيا ولم يقدرهم، مشيرا إلى أن اللاعبين ابتعدوا عن حالتهم البدنية ولم يكن هناك ترابط في الخطوط وارتكبوا العديد من الأخطاء في المباراة.

وأوضح المحلل الرياضى بقناة "أون تايم سبورتس" أن المنتخب يقدم كرة عقيمة وغير متطورة، لافتا إلى أن النتائج المقبولة تحققت فقط مع الأرجنتينى هيكتور كوبير المدرب الأسبق للفرعنة رغم تراجع الأداء في الكثير من المباريات.

وقدم طه إسماعيل حلا لمعالجة تراجع نتائج المنتخب الوطنى ومستوى اللاعبين قائلا: "فتح بابا الاحتراف طريق الكرة المصرية للخروج من عثرتها"، متابعا: "غياب الجمهور في المدرجات أثر سلبيا على مستوى الأندية والمنتخب".