شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل المصري فى جدة يحضر مباراة الجونة والأهلي السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر على خطاب، القنصل المصري بمدينة جدة، مباراة الجونة المصري وأهلي جدة السعودي والتي جمعت الفريقين وديا اليوم الخميس.

وخسر فريق الجونة من نظيره أهلي جدة السعودي وديًا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، في بروفة تحضيرية جديدة للفريق الساحلي استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، والذى يعود عقب نهاية فترة التوقف الدولي منتصف الشهر الجاري.

وحقق فريق الجونة في آخر مباراة رسمية بالدوري فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى، بهدف دون رد، سجله خالد قمر فى الدقيقة 69 من عمر المباراة التى جمعتهما، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويخوض الجونة سلسلة من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري، حيث تعادل أول أمس بهدف لكل فريق أمام غزل المحلة، وقبلها خاض ودية أمام منتخب مصر للشباب مواليد 2003.

ووفقا للحساب الرسمي لأهلي جدة على موقع تويتر، ستكون المباراة الودية مغلقة أمام الجماهير والإعلام، وتأتي هذه المباراة في إطار استعداد أهلي جدة خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب أيام الفيفا.

يذكر أن أهلي جدة يصارع حاليا للبقاء في دوري المحترفين السعودي، حيث يحتل المركز 11 برصيد 31 نقطة، قبل جولتين من النهاية.