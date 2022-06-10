شكرا لقرائتكم خبر عن تألق عواد والسعيد وأوباما وعبد الغنى فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، وذلك خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.
وطبق لاعبو الفريق خلال التقسيمة، التي أقيمت بطول الملعب، الجمل الخططية التي تم التدريب عليها خلال المران اليوم.
كما شهدت التقسيمة التي خاضها لاعبو الزمالك تألق كل من أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم أوباما وعمر السعيد ومحمد عبدالغني، بجانب حارس المرمى محمد عواد.
وظهر اللاعبون الشباب بالفريق بصورة مميزة خلال التقسيمة وأبرزهم يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبدالله نيمار وحسام عبد المجيد.
ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة للاعبين، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.
واستغرقت الفقرة التأهيلية للاعبين 15 دقيقة فقط نظرا لارتفاع درجة الحرارة، حيث تم خلالها التركيز على التدريبات الخاصة بعلاج الإرهاق البدني، وتنشيط وتقوية العضلات، وتولي أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، الإشراف على الفقرة التأهيلية للاعبي الزمالك.