شكرا لقرائتكم خبر عن تألق عواد والسعيد وأوباما وعبد الغنى فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، وذلك خلال التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

وطبق لاعبو الفريق خلال التقسيمة، التي أقيمت بطول الملعب، الجمل الخططية التي تم التدريب عليها خلال المران اليوم.

كما شهدت التقسيمة التي خاضها لاعبو الزمالك تألق كل من أشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم أوباما وعمر السعيد ومحمد عبدالغني، بجانب حارس المرمى محمد عواد.

وظهر اللاعبون الشباب بالفريق بصورة مميزة خلال التقسيمة وأبرزهم يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبدالله نيمار وحسام عبد المجيد.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.