أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 6 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 6 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها منتخب مصر يخسر 2 / 0 أمام إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا.

منتخب مصر يخسر 2 / 0 أمام إثيوبيا فى تصفيات أمم إفريقيا

خسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

نفاد تذاكر ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبى لكرة القدم، نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبى مصر وكوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى، على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع إلى 70 ألف مشجع تقريبا.

منتخب الصالات فى المجموعة الثانية مع الجزائر والعراق فى كأس العرب

أسفرت قرعة كأس العرب لكرة الصالات، التى أجريت اليوم الخميس، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبىّ الجزائر والعراق فى البطولة العربية التى ستقام في الدمام فى الفترة من 18 إلى 28 يونيو الجارى.

إصابة علاء عبد الصادق نجم الأهلي الأسبق بفيروس كورونا

أُصيب علاء عبد الصادق نجم الأهلي الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي الأهلى بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية الأمر الذي استلزم بقاؤه في المنزل من أجل الخضوع للعزل المنزلي.

شروط الأهلي لاستمرار موسيماني فى القيادة الفنية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الإدارة من استمرار بيتسو موسيماني المدير الفني في القيادة الفنية، خاصة بعد توتر العلاقة بين الطرفين في الأيام الماضية، وظهور اتجاه قوي داخل النادي لإنهاء العلاقة بين الطرفين والاكتفاء بالفترة التي قضاها المدرب الجنوب في قيادة الفريق الأحمر.

حازم وأوناجم يخوضان تدريبات تأهيلية وعلاجية فى "الجيم"

يخوض حازم إمام ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وذلك على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة.

فيريرا يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا وحفني

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبي الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.