حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبي الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 9 / 6 / 2022 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع