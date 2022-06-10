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القاهرة - سامية سيد - أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 9 / 6 / 2022 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
فيريرا يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا وحفني
حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبي الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.