شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تعيين الإسباني جوردو لمدة عامين لتدريب فريق اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم، الخميس، تعيين الإسباني دانيال جوردو، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي لمدة عامين، وذلك في إطار سياسة النادي الجديدة لاستقدام مدربين أجانب لتطوير الألعاب الجماعية لفرق النشاط الرياضي.

وأعلن الأهلي يوم 22 أبريل الماضي التعاقد مع المدرب الإسباني لقيادة الفريق في بطولة السوبر الأفريقي، ثم بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وتوّج بالسوبر على حساب الزمالك، قبل أن يخسر كأس الكئوس أمام الزمالك أيضا.

واستقر مسئولو الأهلي على التعاقد مع المدرب الإسباني لمدة موسمين وتوفير كل سُبل الدعم والمسامدة له، من أجل المنافسة على البطولات القارية والدولية التي سيُشارك فيها المارد الأحمر الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد والسوبر جلوب المحدد إقامتها في السعودية خلال أكتوبر المقبل.