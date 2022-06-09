للمرة الثانية.. صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

الشارقة - اميمة ياسر - توج النجم المصرى محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021/2022، باختيار رابطة لاعبي البريميرليج، وذلك خلال حفل الرابطة الذى أقيم في العاصمة لندن، مساء اليوم، الخميس.

وسبق أن فاز صلاح بالجائزة موسم 2017-18.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كشفت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بلقب لاعب العام في البريميرليج وضمت 6 لاعبين منهم 3 من ليفربول ولاعب واحد فقط من كل من: مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين على النحو التالي:

- البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي (30 سنة).

- الإنجليزي هاري كين – توتنهام (28 سنة).

- المصري محمد صلاح – ليفربول (29 سنة).

- السنغالي ساديو ماني – ليفربول (30 سنة).

- البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد (37 سنة).

- الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول (30 سنة).

وقال صلاح عقب التتويج بالجائزة: "لدي خزانة أضع فيها الجوائز الخاصة بي وأفسح مساحة دائما للمزيد، أترك مساحة خالية وأتخيل أنني سأضع المزيد بها".

وكان صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة النقاد الرياضيين.

بينما فاز دي بروين بالجائزة من رابطة الدوري الإنجليزي.

وحصد صلاح الحذاء الذهبي الثالث له في إنجلترا في موسمه الخامس مع ليفربول بالاشتراك مع سون هيونج مين لاعب توتنام بـ23 هدفا.

وجمع محمد صلاح بين جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

كما حصل صلاح على جائزة لاعب الموسم في ليفربول.