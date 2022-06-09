شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 9 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 9 / 6 / 2022 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصها في التقرير التالي:
خالد بيبو : بيع استمارات اختبارات الأهلى طوال أيام الأسبوع
أكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلى أن بيع استمارات اختبارات الناشئين مُستمر لمدة أسبوع بداية من اليوم ،الخميس، من أجل منح الفرصة لكل من يرغب في الحصول على فرصة الاختبار في النادي ، مؤكداً أنه ليس هناك ما يدعو للأستعجال والتزاحم على شراء الاستمارات لأنها متوفرة أمام الجميع وكل طفل يحلم بالاختبار في الأهلى سيحصل على هذه الفرصة دون أي مساس بحقه في الاختبار.
تفاصيل أزمة الأهلى مع بيتسو موسيمانى بعد رحلة المغرب
موسيمانى يتسلم تقريرا من سامى قمصان عن استعدادات الأهلى لكأس مصر
أحمد عاطف على رأس أولويات الأهلى لتدعيم الهجوم .. وابتعاد مرعي
لا زال أحمد عاطف نجم هجوم فيوتشر ومنتخبنا الوطني على رأس المطلوبين داخل النادي الأهلي لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد بعد تألق اللاعب اللافت مع فريقه ليصبح احد أهم الهدافين المتواجدين بالدوري المصري هذا الموسم.