شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 9 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 9 / 6 / 2022 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصها في التقرير التالي:

خالد بيبو : بيع استمارات اختبارات الأهلى طوال أيام الأسبوع

أكد خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلى أن بيع استمارات اختبارات الناشئين مُستمر لمدة أسبوع بداية من اليوم ،الخميس، من أجل منح الفرصة لكل من يرغب في الحصول على فرصة الاختبار في النادي ، مؤكداً أنه ليس هناك ما يدعو للأستعجال والتزاحم على شراء الاستمارات لأنها متوفرة أمام الجميع وكل طفل يحلم بالاختبار في الأهلى سيحصل على هذه الفرصة دون أي مساس بحقه في الاختبار.

تفاصيل أزمة الأهلى مع بيتسو موسيمانى بعد رحلة المغرب

يبحث مسئولو النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عدة ملفات هامة يأتي في مقدمتها تدعيم الجهاز الفني بثلاثة عناصر أو عنصرين على أقل تقدير، من خلال ضم مدرب عام ومدرب لياقة بدنية وشهدت الأيام الماضية خلافاً واضحاً بين الأهلي وموسيمان

يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تصعيد بعض اللاعبين الشباب للفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين سواء في منتخب مصر أو في المنتخبات الأفريقية الأخرى خلال فترة الأجندة الدولية.

موسيمانى يتسلم تقريرا من سامى قمصان عن استعدادات الأهلى لكأس مصر

يتسلم الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من مساعده سامى قمصان تقريراً عن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة المصرى بالسلوم بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الأحد المقبل بعد أن خاض الفريق ودية مع فريق الدفاع الجوى عصر الثلاثاء الماضي لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً وهي الودية التى فاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة حملت توقيع زياد طارق وكريم فؤاد ومحمد أشرف وحسام حسن "هدفين".

أحمد عاطف على رأس أولويات الأهلى لتدعيم الهجوم .. وابتعاد مرعي