شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال : أرضية الملعب و الغيابات سبب أداء المنتخب أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أن أسباب الخسارة اليوم أمام إثيوبيا هو أرضية ملعب اللقاء والغيابات التي يعانى منها الفريق خلال المرحلة الحالية .

وأوضح إيهاب جلال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفى عقب مواجهة إثيوبيا قائلا " أدينا مباراة سيئة للغاية و هناك أشياء عديدة مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية في الشوط الأول واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب و البداية كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف و كنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة والمباراة أسهل من تصور اللعيبة و فوجئت بأداء اللاعبين و الأمطار ساعدتهم بعض الشيء في الضغط علينا "

وأشار إيهاب جلال قائلا "حتى الآن لم أتحدث مع اللاعبين في أي شيء كان هناك حديث بين الشوطين لكن بعد ذلك سيكون لنا حديث في الأيام القادمة و المباراة قد تكون للنسيان وقد تؤثر علينا في الفترة المقبلة و لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا ربما هذا الوقت سيساعد المنتقدين لكن هذه هي الكرة ويجب أن نتقبلها ".

و خسر منتخبنا الوطنى لأول مرة أمام أثيوبيا منذ 33 عاما في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 حيث كانت أخر هزيمة للفراعنة أمام إثيوبيا عام 1989 بهدف نظيف في تصفيات أمم أفريقيا.