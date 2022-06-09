شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي راحة سلبية غدًا لالتقاط ألأنفاس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا من التدريبات من أجل إلتقاط الأنفاس.
و فضل جهاز الدراويش إعطاء اللاعبين راحة قصيرة على أن يتم إستئناف التدريبات اعتباراً من يوم السبت المقبل وذلك خشية من تعرضهم للأرهاق بعد خوض وديتين على التوالي بالقاهرة إضافة لرفع الحمل التدريبي للفريق خلال الفترة الماضية بإقامة التدريبات على فترتين.
وكان الفريق قد خاض وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي في إطار الإستعداد لإستكمال المشوار ببطولة رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.
قال أحمد قناوي، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إن المباراتين الوديتين حملت العديد من المكاسب الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية.
وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية والبنك الأهلي بهدف لمثله في الوديتين ضمن برنامج الإعداد لإستكمال مشواره بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.
وأضاف قناوى: "أهم مكاسب الوديات تتمثل في الاطمئنان على جاهزية جميع عناصر الفريق تحسبا لغياب أى عنصر أساسي بجانب إشراك أكثر من لاعب بعدة مراكز مثلما حدث مع محمد بيومي ومروان حمدى وعماد حمدي، وغيرهم لتحقيق ميزة المرونة التكتيكية".