شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي راحة سلبية غدًا لالتقاط ألأنفاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا من التدريبات من أجل إلتقاط الأنفاس.

و فضل جهاز الدراويش إعطاء اللاعبين راحة قصيرة على أن يتم إستئناف التدريبات اعتباراً من يوم السبت المقبل وذلك خشية من تعرضهم للأرهاق بعد خوض وديتين على التوالي بالقاهرة إضافة لرفع الحمل التدريبي للفريق خلال الفترة الماضية بإقامة التدريبات على فترتين.

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام الداخلية والبنك الأهلي في إطار الإستعداد لإستكمال المشوار ببطولة رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.