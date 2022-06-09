شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا بعد السقوط أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر الأول هزيمة قاسية بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة. موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا موعد مباراة مصر المقبلة في تصفيات إفريقيا