إيهاب جلال أول مدرب يخسر بفارق هدفين مع المنتخب منذ الأرجنتيني كوبر

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القاهرة - سامية سيد - بات إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، أول مدرب يخسر بفارق هدفين مع المنتخب منذ الأرجنتيني كوبر الذى تولى القيادة الفنية في الفترة من 2015 وحتى 2018.

وتعود آخر خسارة للمنتخب بفارق هدفين إلى كاس العالم بروسيا 2018 حينما خسر المنتخب من روسيا بنتيجة 3/1.

ولم يخسر المنتخب بفارق هدفين في المدربين الثلاثة السابقين للمنتخب، وهم المكسيكي خافيير أجيري، والمصري حسام البدري، والبرتغالي كارلوس كيروش.

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.