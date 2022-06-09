شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة خاصة مع شيكابالا وحفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني لاعبي الفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

وطالب فيريرا، شيكابالا وحفني بتنفيذ بعض الأمور الفنية والخططية خلال الفقرة الفنية التي خاضها لاعبو الفريق ، كما حرص فيريرا على مطالبة ثنائي الزمالك بخوض تدريبات خاصة من خلال التسديد من مسافات قصيرة وبعيدة على المرمى.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الحالي ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.