شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخسر للمرة الأولى بتصفيات إفريقيا منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسرت هزيمة المنتخب الوطني من إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا سلسلة اللا هزيمة التي كان يحتفظ بها المنتخب الوطني في 12 مباراة متتالية.

وتعود آخر هزيمة للمنتخب في تصفيات إفريقيا إلى 11 يونيو عام 2017 حينما خسر الفراعنة من المنتخب التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولى من تصفيات بطولة 2019 التي احتضنتها مصر.

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.