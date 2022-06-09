شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب وديتى الداخلية والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد قناوي، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إن المباراتين الوديتين حملت العديد من المكاسب الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية.

وتعادل الإسماعيلي مع الداخلية والبنك الأهلي بهدف لمثله في الوديتين ضمن برنامج الإعداد لإستكمال مشواره بمنافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف قناوى: "أهم مكاسب الوديات تتمثل في الاطمئنان على جاهزية جميع عناصر الفريق تحسبا لغياب أى عنصر أساسي بجانب إشراك أكثر من لاعب بعدة مراكز مثلما حدث مع محمد بيومي ومروان حمدى وعماد حمدي، وغيرهم لتحقيق ميزة المرونة التكتيكية".

وتابع: "أيضًا من أهم المكاسب تجهيز العائدين من الإصابة ومتابعة عمليات التأهيل لكل من أحمد مصطفى وعبد الرحمن مجدي".

وأتم تصريحاته: "نتطلع لإستغلال فترة التوقف الحالية فى الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين لاسيما أن جدول مباريات الدوري عقب العودة سيكون مضغوطاً ولن يكون هناك متسع من الوقت بين المباريات لذلك يجب أن يكون الجميع في أعلى جاهزية بدنية".