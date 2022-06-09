إثيوبيا تهزم مصر بثنائية نظيفة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - فاجأ منتخب إثيوبيا ضيفه المصري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 وألحق به الخسارة الأولى.

تعرّض منتخب مصر لخسارة مفاجئة أمام إثيوبيا 2-0 اليوم الخميس في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وهذه الخسارة الأولى للفراعنة تحت قيادة مدربهم الجديد إيهاب جلال الذي استلم مهمته بعد الخسارة من السنغال في ملحق التأهل إلى كأس العالم.

وقدم منتخب مصر أداءً سيئاً للغاية في الشوط الأول الأمر الذي كلفه تلقي هدفين سجلهما هوتيسا وبيكيلي (21 و39).

وهذا الفوز الأول لإثيوبيا بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام مالاوي فيما تلقت مصر خسارتها الأولى بالتصفيات بعد الفوز على غينيا بالجولة الأولى أيضاً.

وباتت مصر في المركز الرابع بفارق الأهداف بعد فوز غينيا على مالاوي بهدف سجله نبي كيتا 90+1، حيث أصبح لدى كل فريق ثلاث نقاط مع صعود إثيوبيا للصدارة.

وغاب العديد من نجوم مصر عن المباراة لأسباب مختلفة ولعل أبرزهم محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي الممتاز.