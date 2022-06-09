فضيحة.. إثيوبيا تهزم الفراعنة بثنائية مع الرأفة في تصفيات أمم إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى المنتخب الوطني، خسارة موجعة على يد مضيفه إثيوبيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وقدم المنتخب الوطني أداء سيئا ولم تكن له أي خطورة على المرمى الإثيوبي، فيما سيطر المنتخب المضيف على مجريات المباراة وأهدر أكثر من فرصة.

وسجلت إثيوبيا الهدف الأول في شباك أبو جبل من خطأ دفاعي في الدقيقة 23 عن طريق دوكلي.

وبعدها بدقائق أنقذ القائم الفراعنة من هدف محقق بعد انفراد من أبوبكر نـاصـر.

كما ألغى حكم المباراة هدفا لإثيوبيا بداعي التسلل في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 39 سجل شيمليس بيكلي الهدف الثاني لإثيوبيا بتصويبة قوية تسكن شباك أبو جبل.

بعد ذلك أجرى إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بدخول عمر كمال ومهند لاشين وإبراهيم عادل، بدلا من أيمن أشرف عمرو السولية محمد مجدي أفشة.

ولم يتحسن أداء الفراعنة خلال الشوط الثاني، واستمرت إثيوبيا في الضغط بشكل كبير وسط توهان للاعبي المنتخب الوطني.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق دفع إيهاب جلال بأحمد رفعت وأحمد عاطف بدلا من مرموش ومصطفى محمد.

على الجانب الأخر فازت غينيا على مالاوي بهدف نظيف، ليساوى بذلك منتخبات المجموعة الرابعة بـ3 نقاط لكل منهم.

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