شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الهزيمة من إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.

تقدم المنتخب الإثيوبي في الدقيقة 21 حينما سجل داوا هوتيسا هدف التقدم لمنتخب إثيوبيا فى شباك الفراعنة، مستغلا تمريرة وصلته بعدما راوغ محمود علاء وأرسل تمريرة داخل منطقة جزاء الفراعنة حولها هوتيسا داخل الشباك المصرية، ونجح بيكلى فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب إثيوبيا فى شباك الفراعنة فى الدقيقة 40.

وجاء جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا بعد مباراة إثيوبيا، بتراجع مصر الى المركز الأخير بجدول الترتيب، والذي جاء كالتالى: