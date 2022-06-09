شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا لمباراة المصري بالسلوم فى الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق مساء اليوم، الخميس، الذي جاء بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب ودية المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي أول أمس، الثلاثاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام الذي يقود التدريبات بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني المتواجد حالياً في المغرب، لحضور تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تُقام في المغرب.

وعقد سامي قمصان المدرب العام للأهلي والذي يقود تدريبات الفريق حالياً جلسة خاصة مع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق على هامش مران المارد الأحمر اليوم.

واطمأن قمصان على حالة بانون الذي عاد للمشاركة بشكل تدريجي في جزء من تدريبات الفريق الجماعية مؤخراً بعد فترة غياب طويلة قاربت على الـ6 أشهر بسبب إصابته بالتهابات في عضلة القلب نتيجة مُضاعفات فيروس كورونا.