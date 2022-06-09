أهداف مباراة مصر وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لـ أفريقيا اليوم

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الإثيوبى ونجح فى تهديد مرمى الفراعنة بتسديدة فى الدقيقة 20 لكن محمد أبو جبل يتصدى لها. وفى الدقيقة 21 سجل داوا هوتيسا هدف التقدم لمنتخب إثيوبيا فى شباك الفراعنة، مستغلا تمريرة وصلته بعدما راوغ زميله محمود علاء وأرسل تمريرة داخل منطقة جزاء الفراعنة حولها هوتيسا داخل الشباك المصرية.

وكاد منتخب إثيوبيا أن يسجل الهدف الثانى فى شباك أبو جبل فى الدقيقة 23 من انفراد كامل لكن القائم يتعاطف مع الفراعنة ويتصدى للكرة الإثيوبية.

وألغى الحكم البوروندى هدفا لمنتخب إثيوبيا فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء بداعى التسلل، ونجح بيكلى فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب إثيوبيا فى شباك الفراعنة فى الدقيقة 40 .

وأجرى إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر تغييرين بنزول مهند لاشين وإبراهيم عادل فى الدقيقة 41 على حساب عمرو السولية وأفشة، قبل أن ينتهى الشوط الأول بتأخر مصر بهدفين نظيفين.