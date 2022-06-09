شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين مدرب الأهلي وطبيب الفريق على هامش المران.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، والذي يقود تدريبات الفريق حالياً جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة مُصابي الفريق، ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجي الذي يؤدوه حالياً للتعافي من إصابتهم الأخيرة، وحرص سامي قمصان على الاستفسار من طبيب الأهلي عن عدة أمور خاصة بالمُصابين بالفريق.



سامي قمصان مع احمد ابوعبلة

واستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم، الخميس، بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب ودية المارد الأحمر أمام فريق قوات الدفاع الجوي أول أمس ، الثلاثاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمباراة المصري بالسلوم الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام الذي يقود التدريبات بسبب غياب بيتسو موسيماني المدير الفني المتواجد حالياً في المغرب لحضور تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تُقام في المغرب.

كما عقد سامي قمصان المدرب العام للأهلي جلسة خاصة مع الدولي المغربي بدر بانون مدافع الفريق على هامش المران، واطمأن قمصان على حالة بانون الذي عاد للمشاركة بشكل تدريجي في جزء من تدريبات الفريق الجماعية مؤخراً بعد فترة غياب طويلة قاربت على الـ6 أشهر بسبب إصابته بالتهابات في عضلة القلب نتيجة مُضاعفات فيروس كورونا.