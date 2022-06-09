شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتأخر بهدفين فى الشوط الأول للمرة الأولى منذ ودية بلجيكا فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب مصر رقما سلبيا في الظهور الثاني للمدير الفني الجديد إيهاب جلال بعد السقوط بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في تصفيات أفريقيا.

وتلقى منتخب مصر هدفين في الشوط الأول، لأول مرة منذ ودية بلجيكا في 2018، والتي خاضها المنتخب حينذاك تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر استعدادا لكأس العالم.

تقدم منتخب إثيوبيا بهدف أول، سجله داوا هوتيسا في شباك مصر بالدقيقة 21، وسجل شيمليس بيكيلى لاعب منتخب إثيوبيا الهدف الثاني في شباك منتخب مصر بالدقيقة 40.

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.