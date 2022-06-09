شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كنت أتمنى انقطاع البث عن مباراة إثيوبيا حتى لا تُصدم جماهيرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل جمعة نجم المنتخب الوطني السابق ومدير الكرة في الجهاز الفني السابق بقيادة كيروش على هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى انقطاع البث عن المباراة حتى لا يصدم الجماهير بهذه المستويات، لا يجب أن نقول هاردلك للمنتخب، ولكن نقول هارد لك للجماهير التي أضاعت وقتها لمشاهدة هذه المباراة المتواضعة".

وأضاف اثل مدافع منتخب مصر السابق: "لا أصدق أن هؤلاء اللاعبين هم الذين صعدوا لنهائي إفريقيا والمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم".

وأكمل جمعة: "هذه المباراة تثبت أن رحيل كيروش كان قرارا خاطئا، المدرب البرتغالي صنع شخصية للاعبين، اتعجب من رد الفعل المتواضع لفريقنا، كيروش بالفعل أخفى عيوب المنتخب ولم تظهر مثل هذه الأخطاء مع المدرب البرتغالي".

وأوضح مدير المنتخب السابق: "منتخب إثيوبيا به 8 لاعبين يلعبون في فريق سان جورج الأثيوبي ولا يوجد مبرر لهذا المستوى السيء".

وختم تصريحاته: "أخشى أن يتهاوى إيهاب جلال أمام ضغوطات الإعلام الرياضي، المدرب المحلي عامة يلاقي صعوبة في التعامل مع الضغط الإعلامي، لا أحمل إيهاب جلال الخسارة لأن الوقت الذي تولى فيه المسئولية ضيق للغاية".

وخسر منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع إثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.