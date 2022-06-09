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طارق مؤمن وفريدة محمد يتأهلان لنصف نهائي بطولة موريشيوس للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، طارق مؤمن وفريدة محمد إلى الدور نصف النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، المقامة خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال و 30 ألف دولار للسيدات.

 

وفاز طارق مؤمن على مواطنه عمر مسعد في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-2, 7-11, 11-7 .

 

وفازت فريدة محمد على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 18 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-7.

 

فيما خسر مازن هشام أمام منافسه أمام منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-3.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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