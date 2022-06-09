شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن وفريدة محمد يتأهلان لنصف نهائي بطولة موريشيوس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، طارق مؤمن وفريدة محمد إلى الدور نصف النهائي ببطولة موريشيوس للاسكواش، المقامة خلال الفترة بين 7 إلى 11 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال و 30 ألف دولار للسيدات.

وفاز طارق مؤمن على مواطنه عمر مسعد في مباراة الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-2, 7-11, 11-7 .

وفازت فريدة محمد على الفرنسية ماري ستيفان بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 18 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-7.

فيما خسر مازن هشام أمام منافسه أمام منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-3.