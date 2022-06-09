الامارات | مصر وأثيوبيا.. هدفان وقائم ومباراة كارثية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأثيوبيا.. هدفان وقائم ومباراة كارثية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الاثيوبي على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في مالاوي، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وسجل هدفي أثيوبيا داوا هوتيسا (21)، وشيمليس بيكيلى (39)، فيما لم يتمكن المنتخب المصري بقيادة مدربه الوطني الجديد إيهاب جلال من تحسين الصورة في الشوط الثاني وفشل في التعديل أو تقليص النتيجة.

ولعب المنتخب المصري بتشكيل أساسي يتألف من محمد أبوجبل في حراسة المرمى، عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أيمن أشرف في الدفاع، وعمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة" في الوسط، وعمر مرموش وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد في الهجوم، فيما غاب عن الفراعنة نجم ليفربول محمد صلاح بداعي الإصابة.

وظهر المنتخب المصري بلا لون ورائحة وسيطرت المشكلات الفنية والتكتيكية، وقدم واحدة من أسوأ المباريات في تاريخ الكرة المصرية، فيما بدا المنتخب الأثيوبي بأفضل حالاته الفنية وخصوصاً في الشوط الأول الذي بدا فيه المتحكم في كل مفاصل اللعب.

وشنت الجماهير المصرية جام غضبها على اللاعبين والمدرب وحملوهم مسؤولية الهزيمة خصوصاً ان الحارس الأثيوبي لم يختبر بالشكل الحقيقي طوال المباراة، وفي المقابل سدد منتخب أثيوبيا الكثير من الكرات ووصل مرمى أبوجبل مراراً وتكراراً وسجل هدفين وكاد يسجل الثالث من انفراد تام لكن الكرة ارتدت من القائم الأيمن.

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