الامارات | أرقام صادمة لمنتخب مصر أمام أثيوبيا.. "شوط فضيحة"!

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة لمنتخب مصر أمام أثيوبيا.. "شوط فضيحة"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم المنتخب المصري لكرة القدم شوط أول كارثي أمام نظيره الأثيوبي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في تصفيات أمم أفريقيا، إذ تقدم الفريق المضيف بهدفين نظيفين، وألغى له الحكم هدف ثالث فيما ارتطمت كرة بالقائم، وسط ذهول مصري أمام حالة "الفراعنة" فنياً وذهنياً وبدنياً بغياب نجم ليفربول محمد صلاح الذي فضل الجهاز الفني منحه راحة!.

وصب الجمهور المصري جام غضبه على المدرب المصري الجديد ايهاب جلال واللاعبين وحملوهم مسؤولية الأداء الباهت والمستوى الهزيل الذي منح المنتخب الأثيوبي فرصة الظهور وكأنه السامبا البرازيلي.

وكشف الشوط الأول للمباراة عن أرقام صادمة، بعدما ظهر المنتخب المصري فاقداً الروح واللون والشكل وتائه تكتيكياً، إذ لم يسدد المصريون أي كرة على المرمى في المقابل سدد الأثيوبيين تسع كرات أربعة منها بين العارضة والقائمين، وكادوا يسجلون أيضاً من انفراد تام لولا تصدي الحارس محمد أبوجبل.

واستحوذ منتخب أثيوبيا على الكرة بنسبة 51% مقابل 49% لمصر، وبلغت تمريراته 229 تمريرة (206 لمصر)، ركنية واحدة لأثيوبيا (لا ركنيات لمصر).

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