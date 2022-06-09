شباب الأهلي الإماراتي يتعاقد مع جارديم

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وذكر شباب الأهلي «تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسميا مع البرتغالي ليوناردو جارديم مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير».وسيخلف جارديم (47 عاما) المدرب المحلي مهدي علي الذي خرج معه شباب الأهلي خالي الوفاض على المستوى المحلي في الموسم المنقضي، لكنه قاده إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الهلال السعودي.
والمفارقة أن جارديم هو من قاد الهلال إلى التتويج بالمسابقة القارية الموسم الماضي.
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