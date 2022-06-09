شكرا لقرائتكم خبر مشاركة نسائية في بطولة الرياض المفتوحة للملاكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس بطولة الرياض المفتوحة للملاكمة بمشاركة السيدات، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

ويشارك في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 150 لاعبا يتنافسون في أوزان 54 و67 و77 كجم للرجال، و60 كجم للسيدات.

وتعد بطولة الرياض التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل إحدى البطولات التي يسعى من خلالها اتحاد الملاكمة التايلاندية إلى استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة.

والسيلابا مواي تاي أو المواي تاي أو «البوكس تاي»، المسمى أحيانا بالملاكمة التايلاندية، هو عبارة عن فن قتالي تم ابتكاره من أجل الجند، وذلك في القرن السادس عشر.